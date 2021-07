Tempesta d’amore, anticipazioni 28 luglio: Maja in lacrime (Di martedì 27 luglio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che mercoledì 28 luglio 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento. Tempesta d’amore, anticipazioni 28 luglio Maja aiuterà Florian a rimettere a posto tutti i suoi attrezzi. Ad un certo punto, i due ragazzi, si avvicineranno sempre di più. Il Vogt, si scorderà di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 27 luglio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che mercoledì 282021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento.28aiuterà Florian a rimettere a posto tutti i suoi attrezzi. Ad un certo punto, i due ragazzi, si avvicineranno sempre di più. Il Vogt, si scorderà di ...

