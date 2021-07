Nuoto Olimpiadi Tokyo | Alessandro Miressi | “Contento della batteria | non ho fatto molta fatica”

Leggi su oasport

(Di martedì 27 luglio 2021) Continuano ad arrivare buone sensazioni dalla piscina olimpica di, con Thomas Ceccon ecapaci ottenere il pass per le semifinali con ottimi tempi. Buona in particolare la prova di, terzo nella gara vinta da Ceccon davanti al fenomeno Caleb Dressel, con l’ottimo tempo di 47.83. “Sono– ha dichiaratoai miscrofoniRai – guardando anche le batterie precedenti non ho visto dei temponi. Sono stato vicino a Dressel e ho provato a mettergli la mano davanti, ma ero tranquillo e non ho...