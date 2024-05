Prete ruba 40mila dollari dalle offerte della chiesa e li usa per giocare a Candy Crush | Mi stavo potenziando

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Lawrence Kozak è uncittà di Filadelfia, nello StatoPennsylvania. Il sacerdote è stato accusato di averto più di 40 milacasse con ledei fedeli per la parrocchia per spenderli in videogame comeoppure alle slot machine. La poliziaPennsylvania ha dichiarato che ci sono state oltre 2.000 transazioni contrassegnate come “gioco” da settembre 2019 a giugno 2022 dal conto correnteparrocchia locale a quello privato del sacerdote. Messo alle strette, Kozak ha confessato, precisando di non aver mai giocato d’azzardo ma che quei soldi gli servivano perché si stava “” su...