Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 5 maggio 2024)DEL 5 MAGGIO 2025 ORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO ANCORA SCORREVOLE IN QUESTO MOMENTO LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI. PARLIAMO DI LAVORI: SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE,CANTIERI DA DOMANI E FINO AL 7 MAGGIO; CHIUSO DUNQUE LO SVINCOLO ANAGNI-FIUGGI TERME SIA VERSO, SIA IN DIREZIONE NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO: DOMANI SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE CHE COINVOLGERÀ TRA LE ALTRE, LE RETI ATAC ETPL. COINVOLGERA’ INOLTRE LE FERROVIA METRE EVITERBO (VIA CIVITA CASTELLANA). ATTIVE FASCE DI GARANZIA DOVE IL SERVIZIO SARÀ COMUNQUE REGOLARE FINO ALLE 8,30 E DALLE 17 ALLE 20. PER I BUS ...