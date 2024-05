È il giorno dei bersaglieri - al raduno nazionale di Ascoli arriva la premier Giorgia Meloni e accenna la corsa delle piume nere

Ascoli È arriva to il giorno più importante della 71° edizione del raduno nazionale dei bersaglieri . Quello della grande e colorata sfilata con varie centinaia di fanti piumati che... Continua a leggere>>

Meloni accenna corsa bersaglieri,da bimbi 'cappello per la pace' - Giorgia Meloni arriva in piazza Arringo ad Ascoli Piceno, accennando, assieme al sindaco, la corsa dei bersaglieri. In piazza i bimbi della scuola d'infanzia Collodi, hanno donato alla premier il "cap ...

L'epopea dei bersaglieri rivive nella provincia di Macerata: sabato di emozioni e concerti (FOTO) - Entusiasmo popolare, cappelli piumati e musica sotto le stelle sabato sera in piazza della Libertà, a Pollenza, con il gruppo storico della Fanfara dei bersaglieri dell'Etna (Belpasso, Catania) tra ta ...

I fanti piumati invadono Ascoli Piceno - Questa mattina domenica 5 maggio, Ascoli Piceno è stata teatro del 71° raduno nazionale dei bersaglieri. Migliaia di piume nere hanno caratterizzato lo spettacolo, mentre le fanfare riecheggiavano tra ...