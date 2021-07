Grafica Veneta | bufera nell’azienda | dipendenti trattati come schiavi

Advertising

PADOVA - Il giudice per le indagini preliminari Domenica Gambardella sintetizza così le esigenze cautelari nei confronti dell': 'L'azienda è perfettamente consapevole del numero di ore necessarie per svolgere il lavoro che appalta e non a caso, disponendo delle timbrature dei dipendenti Bm... Il testo completo ...Ad esempio, le regole prevedono che gli operai esterni non utilizzino macchinari dima esclusivamente quelli delle coop. Cos evidentemente non avviene e Bertan si affretta a chiamare ...La sede di Grafica Veneta. Prelevati all’alba, venivano riportati in serata in due abitazioni nelle vicinanze dell’azienda, dove vivevano ammassati e sorvegliati. (TGR – Rai) Su cinque assunti uno ...VENEZIA Famosa per riuscire a stampare decine di migliaia di copie del best seller del momento in una notte, Grafica Veneta nella pandemia aveva aperto anche un altro fronte produttivo, ...