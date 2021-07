Bomba al Centro per l’Impiego di Avellino, disposta la scarcerazione per i due presunti attentatori (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il colpo di scena per l’inchiesta per la Bomba fatta esplodere nel maggio del 2020 davanti al Centro per l’Impiego di Avellino. Nella giornata di oggi, i giudici del tribunale del riesame hanno disposto la scarcerazione dei due presunti attentato, un 51enne e un 38enne, escludendo il reato di terrorismo e di eversione per i quali i due uomini, arrestati lo scorso 8 luglio, venivano accusati. Ovviamente bisognerà attendere la decisione della Procura ordinaria riguardo ai due indiziati. Due sono difesi dai legali Nello Pizza, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il colpo di scena per l’inchiesta per lafatta esplodere nel maggio del 2020 davanti alperdi. Nella giornata di oggi, i giudici del tribunale del riesame hanno disposto ladei dueattentato, un 51enne e un 38enne, escludendo il reato di terrorismo e di eversione per i quali i due uomini, arrestati lo scorso 8 luglio, venivano accusati. Ovviamente bisognerà attendere la decisione della Procura ordinaria riguardo ai due indiziati. Due sono difesi dai legali Nello Pizza, ...

Advertising

anteprima24 : ** Bomba al Centro per l'Impiego di ##Avellino, disposta la scarcerazione per i due presunti attentatori **… - ptvtelenostra : BOMBA AL CENTRO PER L'IMPIEGO: SCARCERATI I DUE PRESUNTI AUTORI - - AlienoGrigio17 : #Draghi prepara la bomba atomica: #GreenpassObbligatorio per poter votare. Questo è sicuramente il sistema per non… - _oneilem_ : Stasera letteralmente devastata da Roma Centro di Evandro. Grazie per la bomba che mi è scoppiata nell'occhio - LaLuciM : @3dc8 una cosa del genere. peccato che abitavo a palermo in centro, palazzo con uffici della procura, e pensavano a… -