DIRETTA - Presentazione del Napoli a Dimaro: sale la squadra sul palco (Di venerdì 23 luglio 2021) 21.34 - Il vicepresidente Edo De Laurentiis invita il sindaco Andrea Lazzaroni sul palco. 21.32 - Presentato anche lo staff medico con a capo il dottor Raffaele Canonico. 21.27 - In ordine di ruolo, salgono anche i calciatori sul palco di Dimaro. 21.23 - Lo staff tecnico di Spalletti sale sul palco e saluta il pubblico presente. 21.20 - Inizia la Presentazione: mister Spalletti arriva in Piazza a Dimaro. "Buonasera a tutti. Il più grande rinforzo che possiamo ricevere da questo calciomercato è la possibilità di riavere i nostri tifosi allo stadio Maradona per ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) 21.34 - Il vicepresidente Edo De Laurentiis invita il sindaco Andrea Lazzaroni sul. 21.32 - Presentato anche lo staff medico con a capo il dottor Raffaele Canonico. 21.27 - In ordine di ruolo, salgono anche i calciatori suldi. 21.23 - Lo staff tecnico di Spallettisule saluta il pubblico presente. 21.20 - Inizia la: mister Spalletti arriva in Piazza a. "Buonasera a tutti. Il più grande rinforzo che possiamo ricevere da questo calciomercato è la possibilità di riavere i nostri tifosi allo stadio Maradona per ...

Advertising

ItalyMFA : Il Sottosegretario @bendellavedova partecipa all’evento di presentazione delle “Lezioni sciasciane nel mondo”… - matteosalvinimi : In diretta da Roma con il direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano per la presentazione del suo ultimo libro sul grand… - matteorenzi : In diretta da Castenedolo(BS) per la presentazione di #ControCorrente - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO DIRETTA NM - Napoli, ecco la presentazione della squadra a Dimaro, Spalletti: 'I nostri tifosi sono il più grande… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO DIRETTA NM - Napoli, ecco la presentazione della squadra a Dimaro, Spalletti: 'I nostri tifosi sono il più grande… -