Salerno, al premio Charlot arriva Arturo Brachetti (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 6 minutiSalerno – Domani, venerdì 23 luglio, il sipario della XXXIII edizione del premio Charlot, la kermesse dedicata al più grande attore di tutti i tempi, si alzerà per offrire al pubblico il “Pierino, il Lupo e l’altro” di Arturo Brachetti. Sold-Out per l’attore piemontese, come prevedibile, che ritorna dopo 3 anni allo Charlot, pronto a stupire, emozionare e conquistare ancor di più il suo pubblico. La giornata di domani, del premio Charlot, segna però anche altri appuntamenti, si parte dalla mattina, quando nel Salone del Gonfalone ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 6 minuti– Domani, venerdì 23 luglio, il sipario della XXXIII edizione del, la kermesse dedicata al più grande attore di tutti i tempi, si alzerà per offrire al pubblico il “Pierino, il Lupo e l’altro” di. Sold-Out per l’attore piemontese, come prevedibile, che ritorna dopo 3 anni allo, pronto a stupire, emozionare e conquistare ancor di più il suo pubblico. La giornata di domani, del, segna però anche altri appuntamenti, si parte dalla mattina, quando nel Salone del Gonfalone ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, al premio #Charlot arriva Arturo #Brachetti ** - Casertasette : Un premio sulla mozzarella organizzato da salernitani a #palazzopetrucci di Napoli vede vincitore come primo posto… - anteprima24 : ** A #Laurito e #Martone il 'Premio Segreti D’autore 2021': al via la storica #Rassegna ** - newsdinapoli : Salerno, musica e comicità per la V serata del premio Charlot 2021 #Comunicati stampa #arenadelmare #concerto… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Mariano Grillo vince la 33esima edizione del Premio Charlot - -