Francesco e Martina si risposano dopo Matrimonio a Prima vista: c’è la data (Di giovedì 22 luglio 2021) Andrà in onda questa sera su Real Time e su tutti i canali di Discovery la nuova edizione di Matrimonio a Prima vista Italia ( già disponibile in streaming in piattaforma). Siamo giunti alla settima edizione made in Italy e fino a questo momento, c’è solo una coppia che resiste anche dopo la fine del programma. Detenevano il record Stefano e Francesca, protagonisti della Prima edizione di Matrimonio a Prima vista che però, proprio pochi mesi fa, si sono lasciati. Hanno divorziato dopo essersi sposati anche una seconda volta, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 luglio 2021) Andrà in onda questa sera su Real Time e su tutti i canali di Discovery la nuova edizione diItalia ( già disponibile in streaming in piattaforma). Siamo giunti alla settima edizione made in Italy e fino a questo momento, c’è solo una coppia che resiste anchela fine del programma. Detenevano il record Stefano e Francesca, protagonisti dellaedizione diche però, proprio pochi mesi fa, si sono lasciati. Hanno divorziatoessersi sposati anche una seconda volta, ...

Matrimonio a prima vista, Martina e Francesco primo anniversario: la dedica inaspettata Gossip e TV Francesco e Martina si risposano dopo Matrimonio a Prima vista: c’è la data Martina Pedaletti e Francesco Muzzi di Matrimonio a prima vista Italia sono pronti per sposarsi di nuovo e rivelano anche la data ...

