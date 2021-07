Calciomercato Venezia: colpo Niang vicino. Manca il sì dell’attaccante (Di giovedì 22 luglio 2021) Calciomercato Venezia: accordo raggiunto con il Rennes per il prestito con diritto di riscatto. Manca il sì di Niang Il Venezia sta per mettere a segno un colpo da novanta in vista della prossima stagione di Serie A. Raggiunta l’intesa con il Rennes per M’Baye Niang: prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Come riportato da Sky Sport, Manca solamente il sì dell’attaccante classe ’94, che si è preso ancora qualche giorno per sciogliere gli ultimi dubbi. Il Venezia rappresenterebbe la quarta ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021): accordo raggiunto con il Rennes per il prestito con diritto di riscatto.il sì diIlsta per mettere a segno unda novanta in vista della prossima stagione di Serie A. Raggiunta l’intesa con il Rennes per M’Baye: prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Come riportato da Sky Sport,solamente il sìclasse ’94, che si è preso ancora qualche giorno per sciogliere gli ultimi dubbi. Ilrappresenterebbe la quarta ...

