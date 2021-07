Atalanta, Gollini sempre più vicino al Tottenham: entra nel vivo la trattativa con Paratici (Di sabato 17 luglio 2021) Pierluigi Gollini è sempre più vicino al Tottenham. Il portiere dell’Atalanta ha scatenato una vera e propria asta di mercato in Premier League e il club che sembra essere in pole è quello londinese. Il direttore tecnico Fabio Paratici, che conosce bene l’estremo difensore classe 1995, è pronto a chiudere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro: la trattativa è entrata nel vivo, ma ancora bisognerà trovare l’accordo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Pierluigipiùal. Il portiere dell’ha scatenato una vera e propria asta di mercato in Premier League e il club che sembra essere in pole è quello londinese. Il direttore tecnico Fabio, che conosce bene l’estremo difensore classe 1995, è pronto a chiudere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro: lata nel, ma ancora bisognerà trovare l’accordo. SportFace.

