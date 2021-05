Urla, Minacce E Paura: Follia A Trigoria, Il Padre Di Scamacca Entra Al Centro Sportivo Con Una Spranga (Di martedì 18 maggio 2021) Il Padre dell’attaccante Gianluca Scamacca si è introdotto a Trigoria con una Spranga, Urlando e minacciando i presenti al Centro SportivoUn pomeriggio di ordinaria Follia. E’ quello di ieri, a Trigoria, a Roma. Il Padre di Gianluca Scamacca si è infatti introdotto all’interno del Centro Sportivo con una Spranga, spaventando i presenti (tra cui tanti ragazzi del settore giovanile) con Urla e Minacce. Indossava una felpa del Sassuolo, squadra del figlio, quest’anno in prestito al Genoa. L’attaccante è cresciuto calcisticamente nel club giallorosso, ma non è ancora ben chiaro se le motivazioni del gesto siano collegate, ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021) Ildell’attaccante Gianlucasi è introdotto acon unando e minacciando i presenti alUn pomeriggio di ordinaria. E’ quello di ieri, a, a Roma. Ildi Gianlucasi è infatti introdotto all’interno delcon una, spaventando i presenti (tra cui tanti ragazzi del settore giovanile) con. Indossava una felpa del Sassuolo, squadra del figlio, quest’anno in prestito al Genoa. L’attaccante è cresciuto calcisticamente nel club giallorosso, ma non è ancora ben chiaro se le motivazioni del gesto siano collegate, ...

