Superbonus | Assoimmobiliare | ‘misura positiva | estenderlo ad altre categorie di immobili’ 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) – Confindustriaha quindi individuato sette misure urgenti che ritiene necessario implementare alla normativa attuale sull’applicazione dell’incentivo: estendere il110% a tipologie diverse di asset class oltre a quelle residenziali (alberghiero, logistica, uffici, ecc.); solo intervenendo in maniera omogenea su tutto il parco immobiliare italiano riusciremo a centrare il target al 2030 di riduzione delle emissioni di almeno il 55%, con priorità agli interventi per l’efficienza energetica; rendere strutturali le agevolazioni, garantendone la certezza della fruizione per un arco temporale di almeno 10 anni; l’estensione temporale incrementerebbe la capacità del Sistema Paese di rispettare i target di riduzione previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec), in attuazione del Regolamento ...