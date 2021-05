Figliuolo a Regioni | vaccinate gli over 60 | Persi 514mila posti di lavoro | - 31 miliardi di euro di spesa nei bar

Advertising

TgrRaiToscana : #VacciniCovid “La @regionetoscana sta facendo la sua parte, era partita male oggi è tra le prime regioni sui target… - DPCgov : #14maggio #CampagnaVaccinale Continuano i sopralluoghi del CD Curcio e del Commissario Figliuolo per verificare le… - fabiochiarugi : RT @TgrRaiToscana: #VacciniCovid “La @regionetoscana sta facendo la sua parte, era partita male oggi è tra le prime regioni sui target”. Il… - benjamn_boliche : RT @TgLa7: #Figliuolo, avanti con over 60 e fragili, stop polemiche. 'Chiedo a presidenti Regioni di seguire piano vaccinale' - 055firenze : #Covid, il Generale #Figliuolo a #Firenze: '#Toscana partita male coi #vaccini ma ora è tra le prime Regioni per an… -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo Regioni

TGCOM

18 mag 13:20 Vaccini,: "Avanti con over 60 e fragili, stop polemiche" 'Dobbiamo continuare a vaccinare gli over 60 e i fragili. Chiedo a tutti presidenti di Regione di andare avanti con i ...Le parole di Francesco Paolo, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus "L'... Oggi la Toscana è tra le primissimeper vaccini ad anziani e vulnerabili, per questo la ...La corsa della campagna vaccinale a immunizzare il maggior numero di italiani deve fare i conti con uno zoccolo duro di connazionali ‘in fuga’ dal vaccino. Un gruppo eterogeneo di persone che, per div ...A partire da giugno 2021 partirà la campagna per il vaccino anti Covid-19 per i giovanissimi, influencer e maturandi under 30. Vediamo i motivi e come ...