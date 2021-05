Isola dei Famosi 2021 | diciottesima puntata – Awed strappa la leadership a Isolde e la manda al televoto Roberto elimina Francesca da Playa Imboscadissima

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ilary Blasi -deiper l’deie qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: la diretta minuto per minuto della21.43: Breve anteprima con Ilary Blasi che entra in studio e anticipa alcuni temi della serata. Pubblicità. 21.47: Ilary saluta opinionisti ed ex naufraghi presenti, tra cui Akash, che in settimana ha dichiarato che non sarebbe più tornato in studio. La conduttrice lo stuzzica, lui si ...