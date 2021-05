Le manovre nel centrosinistra per saldare l'intesa sulle amministrative (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Le amministrative hanno fatto segnare uno stallo nel percorso verso la costruzione del nuovo campo di centrosinistra. Ma ciò non significa che questo percorso non debba riprendere: su questo Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza si mostrano fiduciosi. I due segretari di Pd e Articolo Uno e il leader in pectore dei Cinque Stelle intervengono all'assemblea nazionale di Articolo 1, alla quale partecipano anche Elly Schlein e Mattia Santori che offre l'occasione per fare il punto sulla "fase politica". Per Conte, "tutti i passi importanti che abbiamo compiuto hanno avuto la loro base nella salda collaborazione tra M5s, Pd e Leu". Un percorso che "non può essere messo da parte, dobbiamo continuare a lavorare, darci un orizzonte di senso". L'orizzonte non può essere, per ammissione di Enrico Letta, quello dell'autunno: i giochi delle ... Leggi su agi (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Lehanno fatto segnare uno stallo nel percorso verso la costruzione del nuovo campo di. Ma ciò non significa che questo percorso non debba riprendere: su questo Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza si mostrano fiduciosi. I due segretari di Pd e Articolo Uno e il leader in pectore dei Cinque Stelle intervengono all'assemblea nazionale di Articolo 1, alla quale partecipano anche Elly Schlein e Mattia Santori che offre l'occasione per fare il punto sulla "fase politica". Per Conte, "tutti i passi importanti che abbiamo compiuto hanno avuto la loro base nella salda collaborazione tra M5s, Pd e Leu". Un percorso che "non può essere messo da parte, dobbiamo continuare a lavorare, darci un orizzonte di senso". L'orizzonte non può essere, per ammissione di Enrico Letta, quello dell'autunno: i giochi delle ...

