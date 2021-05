Napoli, corsa Champions solo con la Juve. Dal campo arrivano brutte notizie (Di giovedì 13 maggio 2021) Per il quarto posto Champions è duello tra Napoli e Juve. Milan e Atalanta sono quasi sicure della qualificazione. Dal campo sono arrivate brutte notizie per il Napoli, le vittorie dei rossoneri e degli orobici hanno complicato i piani di Gattuso. Atalanta, Juventus, Milan e Napoli Quattro squadre per tre posti. La lotta alla Champions League nella Serie A 2020/2021 sarà fino all’ultimo respiro. Quando mancano tre partite al termine della stagione, l’Inter è l’unica certa di un posto nella massima competizione europea dell’anno prossimo. Al momento sono i bianconeri al penultimo posto, con 72 punti, mentre a 73 c’è il Napoli e a 75 ci sono Atalanta e Milan. La situazione è tremendamente intricata, ma ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 maggio 2021) Per il quarto postoè duello tra. Milan e Atalanta sono quasi sicure della qualificazione. Dalsono arrivateper il, le vittorie dei rossoneri e degli orobici hanno complicato i piani di Gattuso. Atalanta,ntus, Milan eQuattro squadre per tre posti. La lotta allaLeague nella Serie A 2020/2021 sarà fino all’ultimo respiro. Quando mancano tre partite al termine della stagione, l’Inter è l’unica certa di un posto nella massima competizione europea dell’anno prossimo. Al momento sono i bianconeri al penultimo posto, con 72 punti, mentre a 73 c’è ile a 75 ci sono Atalanta e Milan. La situazione è tremendamente intricata, ma ...

