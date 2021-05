Gravina: «Riforma? Ok, ma prima del 2024. Ieri ho parlato con Agnelli…» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in merito alla Riforma di Serie A. Le dichiarazioni anche su Agnelli e la Juventus Gabriele Gravina ha parlato a margine dell’incontro con il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti. Le parole riportate dall’ANSA. Riforma SERIE A – «Abbiamo un’esigenza legata ai tempi la Lega di A ha una priorità assoluta, da una scelta di autodeterminazione della Lega A discende tutto il mondo del calcio. Spero che possa partecipare a questo processo con grande incisività. Spero di potermi confrontare in tempi rapidissimi. Il tempo deve giocare dalla nostra parte, deve essere nostro alleato e non un nemico». JUVE – «Con la Juventus i rapporti sono buoni, ho avuto un colloquio molto positivo con Agnelli Ieri. Non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gabriele, presidente della FIGC, hain merito alladi Serie A. Le dichiarazioni anche su Agnelli e la Juventus Gabrielehaa margine dell’incontro con il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti. Le parole riportate dall’ANSA.SERIE A – «Abbiamo un’esigenza legata ai tempi la Lega di A ha una priorità assoluta, da una scelta di autodeterminazione della Lega A discende tutto il mondo del calcio. Spero che possa partecipare a questo processo con grande incisività. Spero di potermi confrontare in tempi rapidissimi. Il tempo deve giocare dalla nostra parte, deve essere nostro alleato e non un nemico». JUVE – «Con la Juventus i rapporti sono buoni, ho avuto un colloquio molto positivo con Agnelli. Non ...

