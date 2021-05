Covid, cambiano i colori dell’Italia: tre regioni verso la zona bianca (Di mercoledì 12 maggio 2021) In arrivo dal 17 maggio nuovi allenamenti delle misure. Continua il calo dei postivi, si va verso un’Italia tutta gialla: tre possibili zone bianche Continua il calo dei contagi in Italia,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 12 maggio 2021) In arrivo dal 17 maggio nuovi allenamenti delle misure. Continua il calo dei postivi, si vaun’Italia tutta gialla: tre possibili zone bianche Continua il calo dei contagi in Italia,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid cambiano Biblioteche, ingresso zona gialla Anche per le biblioteche della città si torna a parlare di un allentamento delle misure restrittive anti - Covid. Così a partire da giovedì 13 maggio solo per i prestiti e le restituzioni cambiano le modalità d'ingresso. Nelle Biblioteche Lazzerini, Ovest e Nord 'P. Impastato' si potrà entrare senza ...

Coronavirus, cambiano i parametri per zona rossa e arancione: indice Rt e incidenza, chi rischia La zona rossa scatterebbe con oltre 250 casi Covid su 100mila abitanti, arancione tra i 150 e i 250 casi, gialla tra i 50 e 150 casi, bianca fino a 50 a casi. Ma il passaggio in zona rossa avverrebbe ...

Pfizer 21 giorni, le news sulla seconda dose dall'Italia Le ultime notizie sul possibile slittamento della seconda somministrazione a 42 giorni dalla prima Pfizer, 21 giorni o 42 per effettuare la seconda dose del vaccino? Ecco le ultime news e cosa dicono ...

