Condannata a due anni di coprifuoco notturno Olga Misik, la studentessa 19enne che sfidò l'esercito russo leggendo la costituzione per strada (Di martedì 11 maggio 2021) Accusata di vandalismo, è stata Condannata a due anni e due mesi di arresti domiciliari Olga Misik, la giovane attivista russa che nel luglio 2019 divenne simbolo delle proteste contro il Cremlino e Vladimir Putin per aver letto la costituzione davanti agli agenti in tenuta antisommossa, durante una manifestazione pro-Navalny, a margine delle elezioni del consiglio comunale di Mosca. Misik e altri due attivisti, Ivan Vorobyevsky e Igor Basharimov, sono stati ritenuti colpevoli di aver vandalizzato nell'agosto 2020 l'esterno dell'ufficio del procuratore generale di Mosca, affiggendo un manifesto a sostegno di prigionieri politici e degli attivisti di Nuova Grandezza. Un'azione rivendicata e mai rinnegata da Misik stessa: «Sopra avevo scritto il nostro sangue è ...

