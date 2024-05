Arriva il flagship store di Espressoh

(Di domenica 5 maggio 2024) Dopo essersi fatto conoscere con vari pop-up,finalmente il primodi. Il brand è infatti pronto per mostrare ai clienti la nuova sede, che aprirà il 7 maggio in via Donizetti 8 a Milano.: cosa sappiamo Fondato nel 2018 dall’imprenditrice Chiara Cascella, il brand Made in Italyha fatto del make up un accessorio indispensabile. Quale modo migliore per celebrare l’italia, se non con l’espresso italiano? Il brand, dall’anima green e completamente made in Italy, ha negli anni aperto diversi pop-up, oltre a vendere sul sito. Ma ora è pronto per il grande passo. E, per l’occasione, lancia Moonlight, l’illuminante in crema ispirato ai bagliori lunari e uscito a metà aprile, leggero e ...

Ha aperto oggi il nuovo negozio nella rinnovata Galleria Alberto Sordi , a pochi passi da via del Corso. Si tratta della ‘ Galleria Iginio Massari Roma ’, la sesta in Italia per l’azienda che fa riferimento al Maestro dell’ alta pasticceria . L’ambiente di 170 metri quadri è affacciato su due ... Continua a leggere>>

Terzo flagship per Sephora in Italia, stavolta a Firenze , inaugurato lo scorso 22 marzo con grande successo in via Calzaiuoli 56R, una delle 25 vie commerciali più importanti d’Europa. In quell’occasione Sephora (nel portafoglio del gruppo LVMH) ha offerto ai suoi clienti un weekend ricco di premi ... Continua a leggere>>

Si trova proprio in Sloane Street il nuovissimo flagship store di Valentino a Londra : rispecchia perfettamente i canoni e la palette iconica di Garavani ed ha una collezione esclusiva creata appositamente per l’ inaugura zione. Il mondo della moda è in pieno fermento per questo ulteriore tassello da ... Continua a leggere>>

Titan by Pharrell Williams, le foto dell’esclusivo gala dinner per il lancio della collezione di gioielli per Tiffany - Tiffany & Co. ha lanciato la collezione Titan by Pharrell Williams con un esclusivo evento nel flagship store sulla Fifth Avenue a New York. Continua a leggere>>

EspressOh apre il primo store a Milano: la nuova occasione di incontro tra prodotti e clienti - Il celebre brand di make-up, espressOh, dopo cinque anni nel mondo digital annuncia il lancio del primo flagship store a Milano. L’intervista alla founder, Chiara Cascella ... Continua a leggere>>

L’agenda beauty di maggio 2024: debutta il Chi è Chi Beauty Awards con iO Donna. E non solo - Un nuovo premio per il mondo della bellezza (ci saremo anche noi). Il check up gratuito dei nei con Heliocare, il test del cuoio capelluto nelle boutique Yves Rocher. Tutte le belle notizie del mese ... Continua a leggere>>