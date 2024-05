Salvini | Macron pericoloso - contrari ai nostri soldati in Ucraina

(Di domenica 5 maggio 2024) MILANO – “La Lega sarà semprea a mandare anche solo un militare a combattere e morire in”. Così il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo, a margine del sopralluogo tecnico sulla SS 340 Regina variante Tremezzina, ai cronisti che gli chiedevano della posizione di Francia e Regno Unito sul conflitto in. “– aggiunge – èquando dice certe cose ed è un guerrafondaio. Londra è uscita dall’Europa quindi dica quello che ritiene. Ribadisco che la Lega non sarà mai a favore di mandareitaliani a combattere e morire in. All’stiamo mandando tutti gli aiuti possibili ma non voglio un futuro di guerra”. L'articolo L'Opinionista.

