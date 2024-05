Elsa che parla alle lampade

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 5 maggio 2024) Roma – A fine Aprile è ripreso con una tappa romana di qualche giorno al Teatro Tordinona lo spettacolo “ “. Grande successo per questo monologo scaturito dalla penna originale di Enza li Gioi ed interpretato dall’attrice e soprano Sara Pastore che è riuscita a passare con naturalezza da una fase comica ad una melanconica fino a toccare anche delle corde drammatiche… In questa messa in scena si è voluto esplorare l’universo femminile già da un pre-spettacolo con un’interessante vernissage e dall’arte visiva si è passati alla forza del testo che in maniera molto originale ha trattato il tema della violenza di genere. Anche la musica è stata protagonista con il pianoforte suonato dal Maestro Francesco Paniccia che oltre ad accompagnare Sara Pastore in una struggente “ Nana” di De Falla ha commentato alcune parti dello spettacolo con delle sue musiche originali. La mostra con i quadri dei ...