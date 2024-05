La sua vita è distrutta - la battaglia della madre dell' italiano pestato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 5 maggio 2024) Il video che mostra l'arresto in strada e successivamente la custodia in una cella di transito di Miami, in Florida, di Matteo Falcinelli, 25enne umbro studente degli Usa, è diventato un caso. La brutalitàè sfociata in 13 minuti in cui il giovane è stato bloccato e "incaprettato" a terra, con un ginocchio premuto sul collo. Una vera e propria tortura per la famiglia che oggi vuole giustizia. Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha fatto sollecitare la massima attenzione'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Jack Markell sulla vicenda di Falcinelli, ricordando che il Governosegue doverosamente ogni caso di detenzione di cittadini italiani all'estero. Lo fa sapere la Farnesina. Il ragazzo era stato arrestato all'uscita di una discoteca a Miami Beach. La ...