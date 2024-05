21enne investita e uccisa da un’auto pirata - è caccia al conducente del Suv

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna ragazza di 21 anni è stataa Napoli all’alba di oggi dain via Cattolica, una strada di collegamento tra la zona di Cavalleggeri d’Aosta e Coroglio, nella parte occidentale della città. Il fatto è avvenuto alle 6,30. La giovane, insieme con tre amiche, uscita da un locale al termine di una serata, è salita sull’auto per tornare a casa: dopo pochi metri ha chiesto alladi fermarsi, sempre sulla stessa strada, per mettersi lei alla guida della vettura di cui era proprietaria. Laè scesa allora dal sedile posteriore per mettersi al volante, ma non ha fatto in tempo perchè è statadache sopraggiungeva (i testimoni indicano che probabilmente era un Suv di ...