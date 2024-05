Gli studenti che okkupano? Vadano a studiare in Iran E poi vediamo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 5 maggio 2024) Da New York a Los Angeles, da Dartmouth a New Orleans, negli Usa divampano le proteste studentesche degli attivisti filopalestinesi, tanto da arrivare a contare più di duemila arresti negli ultimi quindici giorni nei soli campus universitari. Numeri da far rabbrividire, che restituiscono un’istantanea del difficile momento che vivono oggigiorno le università statunitensi (e più in generale occidentali), e di come le manifestazioni pro Gaza stiano completamente degenerando in azioni tutt’altro che pacifiche, fino a costringere le forze dell’ordine a sgomberare le varie università occupate illegalmente, come accaduto nelle scorse ore alla Ucla, e ancor prima alla Columbia. Ma non solo. Perché i campus statunitensi interessati dalle proteste sarebbero, ad oggi, almeno quaranta. Cifre destinate a lievitare ulteriormente già dalle prossime ore, poiché non saranno certo gli interventi degli ...