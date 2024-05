La domanda - da far scivolare tra una chiacchiera e l' altra è questa | Sei sposata? La risposta sarà come un semaforo | rosso o verde

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 5 maggio 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Sostiene laicamente un mio amico, che della materia tradimenti se ne intende, che portare la fede al dito non può disinnescare automaticamente l’iniziativa di qualcuno che, in una prima conoscenza, volesse provarci. Io, che ho sempre guardato, più che la fede, la sua impronta circolare intorno al dito, che resta anche se l’anello viene tolto di tanto in tanto – insomma, all’occorrenza – confesso che oggi non faccio più caso alle mani. Le fedi in circolazione sono ormai così poche che, in genere, se ci sono, stanno proprio a dirti di fermarti. Ma il discorso del mio amico mi seduce, quindi chiedo lumi: «Se la fede non fa testo, cosa equivale alin una prima conoscenza?». La sua replica, c’era d’aspettarselo, è intrigante: «Contasi risponde a ...