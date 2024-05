CHE TEMPO CHE FA | FABIO FAZIO ACCOGLIE LAUTARO MARTINEZ GLI OSPITI DEL 5 MAGGIO

L'EX - Taglialatela: "Cannavaro Farà bene all'Udinese, ma farò il tifo per il Napoli, sogno un futuro in azzurro assieme a fabio" - NAPOLI - Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino: "fabio Cannavaro allenatore dell'Udinese Intanto mi fa molto piacere perché so quanto sia bravo. È ... Continua a leggere>>

Nella puntata di stasera, tra gli ospiti anche Giorgio Parisi, Diego Abatantuono e Zerocalcare. Al Tavolo c'è anche Jury Chechi - Da Lautaro Martinez a Laetitia Casta, Zerocalcare e Francesco Gabbani: ecco tutti gli ospiti oggi 5 maggio 2024 sul Nove a Che tempo che fa di fabio Fazio. Continua a leggere>>

Che tempo Che Fa ospiti stasera su Nove: Zerocalcare e Diego Abatantuono, anticipazioni puntata del 5 maggio - Stasera, 5 maggio, su Nove torna Che tempo che fa a partire dalle 19.30, scopri gli ospiti che saranno in compagnia di fabio Fazio e le anticipazioni della puntata. Continua a leggere>>