Wall Street | Dj record per prima volta sopra 35 mila punti

Ultime Notizie dalla rete : Wall Street

Il Dow Jones vola per la prima volta sopra i 35 mila punti, guadagnando lo 0,77%.è comunque contrastata, col Nasdaq che perde l'1,64% e l'indice S&P500 lo 0,11%. .L' ottimismo sulla riapertura delle economie e le politiche monetarie accomodanti spingonoal record storico : per la prima volta il Dow Jones supera i 35 mila punti dopo che in mattinata anche l'azionario europeo aveva toccato nuovi massimi sulla spinta di settori che ...WASHINGTON, 10 MAG - Il Dow Jones vola per la prima volta sopra i 35 mila punti, guadagnando lo 0,77%. Wall Street è comunque contrastata, col Nasdaq che perde l'1,64% e l'indice S&P500 lo 0,11%. (ANS ...TOKYO (Reuters) - L'azionario giapponese ha chiuso in rialzo, grazie a una propensione al rischio alimentata dall'ottima chiusura di settimana a Wall Street, mentre gli investitori guardano a eventual ...