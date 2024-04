L’Oms mira a eliminare l’epatite C entro il 2030 | la situazione in Italia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 aprile 2024)il, questo l’obiettivo ambizioso che si è posta, Organizzazione mondiale della sanità, intenzionata con questo nuovo piano a ridurre i principali problemi di sanità pubblica rappresentati dalle epatiti virali. A sottolineare l’importanza di questa missione, anche in, è stato tra gli altri il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della Societàna di malattie infettive e tropicali (Simit), che ha ricordato come si renda ora ancora più necessario effettuare delle diagnosi precoci “per evitare il peggioramento progressivo e potenzialmente fatale della condizione”. Quanto è diffusaC Per comprendere quanto le epatiti virali siano in grado di incidere sulla sanità pubblica, è ...