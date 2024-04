Protesta al G7 sul clima - scontri tra polizia e manifestanti | usati idranti e lacrimogeni

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tensioni al corteo promosso da centri sociali e collettivi studenteschi perre contro la presenza in città di ministri e delegazioni del G7 in corso a Venaria Reale, a Torino. Partito da Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, il corteo è stato bloccato poco dopo, all'angolo con...

(Adnkronos) – Più giustizia Clima tica. A chiederla è stata Greta Thunberg , che assieme ad un gruppo di altri attivisti per il Clima ha inscenato una protesta davanti al parlamento svedese , bloccando diversi ingressi all'edificio. "Questa azione è un atto di resistenza contro il proseguimento di ...

Pioltello (Milano), 19 marzo 2024 – Continua a tenere banco il caso della scuola di Pioltello , nel Milanese, che ha deciso di stare chiusa per la fine del Ramadan . Alessandro Fanfoni, il preside dell'istituto - che comprende asilo, elementari e medie - aveva spiegato la sua scelta: "A Pioltello ...

I manifestanti che Protesta no contro il G7 sul Clima a Venaria Reale hanno appiccato un falò con le Foto dei leader presenti all'evento, insieme alla bandiera americana. A fuoco le Foto di Giorgia Meloni , oltre a quella del premier britannico Rishi Sunak e del presidente Usa Joe Biden . Il corteo ...

Facoltà di Biologia, attivisti diExtinction Rebellion sui tetti e nudi in strada contro il G7 - Alcuni sono saliti sul tetto della Facoltà di Biologia, che si affaccia su piazza Carlina. Calato uno striscione: "Il re è nudo, il G7 è una presa in giro"

Continua a leggere>>

Torino, gli attivisti del clima salgono sul tetto della facoltà di Biologia La diretta video - Le immagini in diretta da Torino: la protesta degli attivisti per il clima di Extinction rebellion. I manifestanti hanno violato la zona interdetta per il G7 e hanno occupato il tetto della facoltà di ...

Continua a leggere>>

Bandiere palestinesi al posto di quelle americane, la folle protesta ad Harvard - Nella serata di sabato un gruppo di contestatori ha innalzato bandiere palestinesi al posto di quelle americane sopra la statua del fondatore di Harvard. Nonostante l'approccio deciso dell'università, ...

Continua a leggere>>