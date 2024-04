Proroga ATA PNRR - Agenda Su - 24 mesi e terza fascia | tante notizie in arrivo QUESTION TIME con Mileto Gilda Unams LIVE Martedì 30 aprile alle 15 | 30

Terza proroga in partenza per il bando del Servizio civile universale. I colloqui sono già avviati, ma il Dipartimento per le Politiche giovanili ha deciso di riaprire i giochi che erano stati tormentati da una piattaforma inadeguata al suo scopo, visto che a ridosso della scadenza, con ... Continua a leggere>>

Secondo quanto apprende la redazione di Orizzonte Scuola da fonti vicine al dossier, relativamente all'aggiornamento delle Graduatorie di terza fascia ATA in campo potrebbe esserci l'ipotesi del bando in estate, presumibilmente a giugno, non solo la proroga delle Graduatorie al 2025. L'articolo ...

Continua a leggere>>