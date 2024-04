Tangenti al funzionario comunale per il piano urbanistico - perquisizioni anche a Bergamo

(Di lunedì 29 aprile 2024)per la vicenda che ha visto coinvolto, tra gli altri, un dipendente del comune di Usmate Vailate. L’indagine, partita da Monza, si è infatti allargata a macchia d’olio, arrivandoa toccare la città insieme a Monza, Lecco e Brescia. Secondo la ricostruzione fatta dalla Guardia di Finanza di Monza, all’origine della vicenda ci sarebberoper 200mila euro consegnate per ottenere una variazione al, con i terreni che da agricoli diventavano edificabili e di colpo acquisivano valore. Ragione per la quale un dipendente del comune di Usmate Velate, nella provincia di Monza Brianza, la compagna, il cognato e 6 imprenditori locali sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza con le accuse, a ...

Firenze, 16 aprile 2024 – Presunte irregolari tà nell'affidamento diretto di commesse pubbliche in via esclusiva ad un'azienda reggiana nel settore dello Smaltimento dei rifiuti . Verte su questo l'operazione "Leonida" - condotta dalla guardia di finanza su delega della Procura di Reggio Emilia - ...

Foligno, cocaina al seguito fuori dalle scuole: arrestato albanese. Aveva anche mille euro. Denunciato italiano per scippo. In azione i carabinieri - FOLIGNO - Cocaina e soldi al seguito vicino al polo delle scuole superiori cittadine: arrestato 22enne albanese. Il blitz antidroga è stato condotto in porto dai carabinieri della ...

Tangenti in cambio di varianti urbanistiche: nove persone arrestate in Brianza. C'è anche l'ex geometra di Berlusconi - Aree agricole trasformate in edificabili grazie a un funzionario comunale compiacente che in cambio avrebbe percepito tangenti pagate con l'emissione di fatture false. È quanto scoperto a Usmate Velat ...

Scommesse clandestine. Tablet e telefoni sotto la lente - Seguendo il flusso di denaro, sembrerebbe, gli investigatori sono arrivati anche a Cassino. La scorsa settimana le perquisizioni erano scattate anche a carico del quarantenne - assistito dagli ...

