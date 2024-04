Panchina Milan - Ibrahimovic vuole van Bommel | previsto un contatto

Panchina Milan , il giornalista Carlo Pellegatti ha espresso la sua opinione sul possibile arrivo di Julen Lopetegui che non riscalda i tifosi La reazione dei tifosi del Milan non è stata certamente positiva alla notizia di un possibile arrivo in Panchina di Julen Lopetegui . Dato ormai per certo ... Continua a leggere>>

milan, Kjaer lascia. Lopetegui in pole per la panchina - (LaPresse) Simon Kjaer saluta il milan. A fine giugno scadrà il contratto e il 35enne difensore danese chiuderà la sua esperienza in rossonero ...

Gazzetta, Monti: "Il milan spinge Pioli al Napoli per liberarsi dell'ingaggio pesante" - Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli ...

Colpo di scena in Serie A: salta Conte, arriva Gattuso | Affidata a lui la rinascita del club - Il campionato non è ancora finito, ma impazza già il mercato allenatori: l'ex tecnico del Napoli è pronto per tornare in Serie A.

