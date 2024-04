Al Ferrara Summer Festival arriva Benson Boone | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – Ilaprirà la quinta edizione con il fenomeno pop rock del momento, sul palco il prossimo 20 giugno. Ventun anni, ragazzo di indiscusso fascino, polistrumentista, svaria agilmente tra pianoforte, chitarra e batteria; un’artista che conta 60 milioni di streaming mensili su Spotify e 16 milioni di follower sui propri canali social. La sua “Beautiful things” ha raggiunto numeri da capogiro, scalando tutte le classifiche mondiali e posizionandosi in vetta alla classifica Globale di Spotify:è l’hit maker mondiale dei nostri giorni. Il suo primo album di inediti, "Fireworks & Rollerblades", è uscito lo scorso 5 aprile e dispensa singoli da record come “Slow It Down”, “Cry” e ...