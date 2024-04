Moviola Genoa-Cagliari - l’episodio chiave del match

(Di lunedì 29 aprile 2024)arbitraledelvalido per la 33a giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 33ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Dionisi.DEL

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A: Moviola Napoli Roma l’episodio chiave della Moviola del match tra Napoli e Roma valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Sozza. EPISODI chiave Continua a leggere>>

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata di Serie A TIM 2023/24: Moviola Atalanta Empoli l’episodio chiave della Moviola del match tra Atalanta e Empoli , valido per la giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri. l’episodio chiave DEL match Continua a leggere>>

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A: Moviola Fiorentina Sassuolo l’episodio chiave della Moviola del match tra Fiorentina e Sassuolo valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Marcenaro. Continua a leggere>>

Da Firenze sulla corsa al Napoli: "Agganciato ed una gara in meno, così Conference garantita" - La Fiorentina asfalta il Sassuolo ed appaia a quota 50 punti in classifica il Napoli e rilancia le proprie ambizioni di conferma in Europa ...

Continua a leggere>>

moviola Napoli-Roma: Sozza omette un rigore, ma il VAR corregge l’errore - Nel contesto di una partita dal ritmo intenso come Napoli-Roma, terminata con un pareggio per 2-2, l’arbitro Sozza di Milano si è trovato al centro delle discussioni per alcune decisioni chiave. Nonos ...

Continua a leggere>>

IL MATTINO - Napoli-Roma, la moviola: Sozza da 5.5, il Var lo salva sul rigore per il Napoli - Episodio chiave al 56' quando Azmoun anticipa Jesus che lo colpisce ... IL MATTINO - Napoli-Roma, la moviola: Sozza da 5.5, il Var lo salva sul rigore per il Napoli Pallavolo, Luvo Barattoli Arzano ...

Continua a leggere>>