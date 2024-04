G7 Torino - scontri tra polizia e manifestanti | manganellate e lacrimogeni per respingere dimostranti

G7 a torino, scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Idranti per disperdere i gruppi dei centri sociali - torino, 29 aprile 2024 - scontri a torino tra i manifestanti anti G7 e le forze dell'ordine. Gli agenti sono dovuti ricorrere agli idranti per disperdere gruppetti di manifestanti che lanciavano fumog ...

Continua a leggere>>

Incidente in tangenziale tra Collegno e torino: scontro tra due moto con un ferito - Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 29 aprile 2024, sulla tangenziale nord, all'altezza dello svincolo Regina Margherita (al confine tra Collegno e torino), in direzione ...

Continua a leggere>>

torino: tensione durante corteo per la Palestina, manifestanti lanciano bottiglie verso Forze dell'Ordine - Tensione a torino, nel corso del corteo per la Palestina promosso dai centri sociali e dai collettivi studenteschi, per protestare contro le delegazioni del G7 in corso alla Reggia di Venaria Reale ...

Continua a leggere>>