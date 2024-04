Meloni | A gennaio 100 euro ai dipendenti con redditi fino a 28mila euro    

(Di lunedì 29 aprile 2024) AGI - "Domani porteremo in Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, un decreto legislativo che ci permettera' di erogare, nel mese di2025, un'indennita' di 100a favore dei lavoratori, con reddito complessivo non superiore a 28.000con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico". Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia, secondo quanto si apprende, nel suo intervento al tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi.

L'indennità di 100 euro è a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico

