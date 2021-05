Il Pesarese ad alto rischio | due centri sotto attenta osservazione Acquaroli | ' Siamo pronti a intervenire sui Comuni'

(Di domenica 9 maggio 2021) ANCONA - Sette, due in particolare - Acqualagna e Petriano in provincia di Pesaro - quelli finitila lente d'ingrandimento dell'Osservatorio epidemiologico della Regione per l'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pesarese alto

corriereadriatico.it

... almeno fino a quando non vedremo che la curva sta iniziando a virare verso l''. Dei sette comuni delle Marche osservati speciali tre sono nel(Acqualagna, Petriano e Fossombrone), tre ...E così, dalla lettura delle carte, emergono nomi dilivello e acclarata bravura, come ... Giacomo Collini, Giacomo Stella, Girolamo Muziano, Terenzio Terenzi detto il Rondolinoe ...2' di lettura 08/05/2021 - Al "PalaKennedy" è andato in scena il primo round della sfida tra Montesi Pesaro e Volley Potentino. Con una prestazione di alto livello, i ragazzi allenati da Coach Massera ...ANCONA - Sette Comuni a rischio, due in particolare - Acqualagna e Petriano in provincia di Pesaro - quelli finiti sotto la lente d’ingrandimento dell’Osservatorio ...