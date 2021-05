Francesca Pascale: “Dico no alla destra omofoba di Salvini. In Forza Italia c’è chi insegue l’odio” (Di domenica 9 maggio 2021) Francesca Pascale si schiera. In un’intervista a La Stampa oggi l’ex compagna di Silvio Berlusconi dice no alla destra omofoba di Matteo Salvini e bacchetta anche Antonio Tajani per l’uscita su famiglia e figli. Nella sua prima uscita pubblica alla manifestazione dei Sentinelli a sostegno del disegno di legge Zan contro l’omotransfobia Pascale è chiarissima. «Più che delusa da Forza Italia sono delusa da alcuni esponenti di Forza Italia che tendono ad abbracciare un’area sovranista invece che essere fermi nell’area liberale da cui Forza Italia è nata», dice. Al punto da non voler votare più Forza Italia. «Non posso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 9 maggio 2021)si schiera. In un’intervista a La Stampa oggi l’ex compagna di Silvio Berlusconi dice nodi Matteoe bacchetta anche Antonio Tajani per l’uscita su famiglia e figli. Nella sua prima uscita pubblicamanifestazione dei Sentinelli a sostegno del disegno di legge Zan contro l’omotransfobiaè chiarissima. «Più che delusa dasono delusa da alcuni esponenti diche tendono ad abbracciare un’area sovranista invece che essere fermi nell’area liberale da cuiè nata», dice. Al punto da non voler votare più. «Non posso ...

Advertising

fattoquotidiano : Ddl Zan, Francesca Pascale: “Piazza di sinistra? Diritti umani non hanno bandiera. Forza Italia oggi mi confonde”.… - Corriere : Omofobia, Pascale alla manifestazione per il ddl Zan: «Non posso più votare Forza Italia» - petergomezblog : Anche Francesca Pascale replica a Tajani: “Per Forza Italia una famiglia senza figli non esiste? Ecco perché non li… - Straccia2 : RT @serebellardinel: Anche #Pascale,ex compagna di #Berlusconi, su Instagram ha annunciato che non voterà più @forza_italia dopo le dichiar… - CarieriF : RT @serebellardinel: Anche #Pascale,ex compagna di #Berlusconi, su Instagram ha annunciato che non voterà più @forza_italia dopo le dichiar… -