Coronavirus bollettino di oggi | 10 176 nuovi casi e 224 morti Tasso di positività al 3%

Advertising

fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - MeteoWeb_eu : #Coronavirus, il bollettino di oggi: 224 morti e 10.176 nuovi casi, prosegue il calo di contagi e ricoveri - - orromsock : RT @repubblica: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 8 maggio: 10.176 nuovi casi, 224 morti - MassimoLandi7 : #Livorno #Covid19 #Coronavirus #bollettino #Toscana 26 nuovi casi di Covid19 nel livornese, si registrano 3 decessi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Di tutti questi nuovi contagiati, 975 sono asintomatici e 440 presentano sintomi in unche però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi. Complessivamente, sale a 6.Indice Rt: i dati regione per regioneCovid dell'8 maggio Fonti del ministero fanno ...elaborare un protocollo che garantisse la sicurezza visto che durante la oprima ondata del...L'aggiornamento sui nuovi contagi, i morti e i guariti da Covid-19 di oggi, sabato 8 maggio, in tutte le regioni d'Italia ...08 maggio 2021. I numeri in Italia e nel Mondo. Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle 24 ore sono 10.176 contro i 10.554 di ieri, con 10mila tamponi in p ...