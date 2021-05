' Higher Power' | il nuovo singolo dei Coldplay ' lanciato dallo spazio'

Advertising

IlContiAndrea : I #Coldplay lanciano nello spazio “#HigherPower”: “Una canzone nata su un lavandino di un bagno”. In arrivo un nuov… - heroesandcons : Higher power più bella a ogni ascolto appena frignato sugli ultimi 30 secondi??? - _thescientist17 : Higher Power canzone della sessione estiva a mani basse - 3v3rgI0w : pensando a Higher Power negli stadi ?? - chiara_autiero_ : comunque Higher Power è un C A P O L A V O R O -

Ultime Notizie dalla rete : Higher Power

E' stata una première 'spaziale' quella del nuovo singolo dei Coldplay,, lanciato dalla band stanotte durante una videochiamata con l'astronauta francese dell'Agenzia Spaziale Europea Thomas Pesquet, attualmente impegnato in una missione di sei mesi a bordo ...Anteprima galattica. Per festeggiare il lancio del loro ultimo singolo '', i Coldplay si sono collegati per una videochat extraterrestre con l'astronauta francese dell'Esa Thomas Pesquet, da sei mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Una breve ...Il brano che invita a "trovare l'astronauta in ognuno di noi" presentato dalla band di Chris Martin in collegamento con il francese Thomas Pesquet, in missione sulla Stazione Spaziale Internazionale ...A Martin e Buckland è stato chiesto se la band stesse preparando l'uscita del seguito dell'album "Everyday Life" ( leggi qui la recensione ) pubblicato nel novembre 2019. Chris M ...