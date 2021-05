VIDEO – Immigrazione clandestina, sgominata organizzazione afgani, pakistani, italiani (Di mercoledì 5 maggio 2021) Operazione dei Ros e, in fase esecutiva, del comando provinciale Carabinieri di Napoli. In via di esecuzione un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Tribunale di Napoli. 14 persone sono gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’Immigrazione clandestina, corruzione, falso ideologico e materiale. Le articolate attività investigative sono dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli. I Carabinieri: “Documentata l’esistenza e l’operatività nel capoluogo partenopeo di un’organizzazione composta da cittadini di nazionalità afghana, pakistana ed italiana. organizzazione dedita al favoreggiamento dell’Immigrazione clandestina di extracomunitari pachistani, indiani, tunisini, marocchini, afghani, ucraini ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Operazione dei Ros e, in fase esecutiva, del comando provinciale Carabinieri di Napoli. In via di esecuzione un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Tribunale di Napoli. 14 persone sono gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’, corruzione, falso ideologico e materiale. Le articolate attività investigative sono dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli. I Carabinieri: “Documentata l’esistenza e l’operatività nel capoluogo partenopeo di un’composta da cittadini di nazionalità afghana, pakistana ed italiana.dedita al favoreggiamento dell’di extracomunitari pachistani, indiani, tunisini, marocchini, afghani, ucraini ...

