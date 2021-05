Come riconoscere e trattare le rarissime trombosi potenzialmente legate al vaccino anti-Covid (Di mercoledì 5 maggio 2021) (foto: allinonemovie via Pixabay)Scienziati di tutto il mondo stanno studiando i rarissimi casi di eventi trombotici potenzialmente legati ai due vaccini a vettore virale, Vaxzevria di AstraZeneca e il vaccino di Johnson & Johnson. Si parla di poche decine di pazienti su un totale di diversi milioni di vaccinati in tutto il mondo nel caso di AstraZeneca e di 15 episodi su quasi 7 milioni di vaccinati per J&J. Numeri bassissimi – anche ricordando che Covid-19 stesso aumenta il rischio di trombosi cerebale, che però devono essere monitorati e studiati per una gestione tempestiva dei rischi e di eventuali conseguenze. A questo scopo un gruppo di ricerca della Brown University ha emanato le linee guida per riconoscere e trattare precocemente questi casi, pubblicandole su Stroke, ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) (foto: allinonemovie via Pixabay)Scienziati di tutto il mondo stanno studiando i rarissimi casi di eventi tromboticilegati ai due vaccini a vettore virale, Vaxzevria di AstraZeneca e ildi Johnson & Johnson. Si parla di poche decine di pazienti su un totale di diversi milioni di vaccinati in tutto il mondo nel caso di AstraZeneca e di 15 episodi su quasi 7 milioni di vaccinati per J&J. Numeri bassissimi – anche ricordando che-19 stesso aumenta il rischio dicerebale, che però devono essere monitorati e studiati per una gestione tempestiva dei rischi e di eventuali conseguenze. A questo scopo un gruppo di ricerca della Brown University ha emanato le linee guida perprecocemente questi casi, pubblicandole su Stroke, ...

