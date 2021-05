WindTre Go: da oggi 3 maggio le nuove offerte da 7.99 euro al mese (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ tempo di nuove offerte per quanto riguarda la compagnia telefonica WindTre, creatasi recentemente dopo una fusione fra i due operatori. Nel dettaglio sono state aggiornate le offerte operator attack a partire da oggi, e si tratta precisamente di promo che sono rivolte ai clienti Iliad e Mobile Virtual Network Operator (MVNO), e che hanno l’obiettivo, come presumibile, di strappare clienti alla concorrenza. WindTre Go, le nuove offertePer loro WindTre ha attivato delle interessanti offerte che permettono di ottenere fino a 100 gigabyte di traffico dati al mese, senza dubbio una proposta da valutare soprattutto per gli “smanettoni” che passano diverse ore in rete con il proprio dispositivo mobile. Ma ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ tempo diper quanto riguarda la compagnia telefonica, creatasi recentemente dopo una fusione fra i due operatori. Nel dettaglio sono state aggiornate leoperator attack a partire da, e si tratta precisamente di promo che sono rivolte ai clienti Iliad e Mobile Virtual Network Operator (MVNO), e che hanno l’obiettivo, come presumibile, di strappare clienti alla concorrenza.Go, lePer loroha attivato delle interessantiche permettono di ottenere fino a 100 gigabyte di traffico dati al, senza dubbio una proposta da valutare soprattutto per gli “smanettoni” che passano diverse ore in rete con il proprio dispositivo mobile. Ma ...

carlodaverona : @WindTreOfficial mi invia nella sua App la possibilità di attivare #MiaUnLimited e poi scrivi al servizio assistenz… - Fiodor1976 : oggi, #2maggio2021, nello stesso giorno, ho vinto sia uno #Scudetto che al quiz della #wind. cosa volere di più dal… - cisko7311 : @r_flamess Il router magari te lo hanno fornito loro?! ?? La verità è che #windtre ha un call center in linea con l'… - telefoniaFacile : RT @divmpleshar: #windtre top quality network un altro giorno ma non oggi - alixalixdemi : RT @Raccoons_girl: WINDAY OGGI TI REGALA INTERNET DOWN. GRAZIE E TORNA DOMANI PER SCOPRIRE ALTRE SORPRESE. #WindTre #WindTreDown -