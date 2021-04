Per Biden c’è stato un “genocidio armeno” (Di venerdì 23 aprile 2021) Domani secondo molte anticipazioni il presidente americano, Joe Biden, dirà che i turchi durante la Prima guerra mondiale hanno commesso un genocidio a danno degli armeni. genocidio: sterminio metodico e sistematico di un intero gruppo religioso o etnico. Anche il presidente Reagan l’aveva definito un genocidio, ma in generale tutti i presidenti americani si sono sempre astenuti dall’usare quella definizione perché sapevano che la Turchia avrebbe reagito molto male. Per salvaguardare le relazioni con un paese strategico per molti motivi – a cominciare dalla posizione geografica – a Washington di solito preferivano usare altri termini come “orrendi eventi” oppure “massacro” che non raggiungono la gravità di genocidio. Come spesso succede, sono decisioni che si prendono con un occhio alla politica ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 aprile 2021) Domani secondo molte anticipazioni il presidente americano, Joe, dirà che i turchi durante la Prima guerra mondiale hanno commesso una danno degli armeni.: sterminio metodico e sistematico di un intero gruppo religioso o etnico. Anche il presidente Reagan l’aveva definito un, ma in generale tutti i presidenti americani si sono sempre astenuti dall’usare quella definizione perché sapevano che la Turchia avrebbe reagito molto male. Per salvaguardare le relazioni con un paese strategico per molti motivi – a cominciare dalla posizione geografica – a Washington di solito preferivano usare altri termini come “orrendi eventi” oppure “massacro” che non raggiungono la gravità di. Come spesso succede, sono decisioni che si prendono con un occhio alla politica ...

