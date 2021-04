Rosaria Cannavò, chi è la nuova concorrente dell’Isola e perche è famosa (Di giovedì 22 aprile 2021) Rosaria Cannavò, nuova naufraga che sbarcherà su L’Isola dei Famosi nella puntata di giovedì 22 aprile Ex ballerina e influencer, Rosaria Cannavò nasce in Sicilia nel 1983. Inizia la sua carriera sul piccolo schermo nel 2001 come ballerina nel programma Sarabanda. Rosaria lavora anche per Paperissima e per Sky Meteo24. Nel 2007 partecipa al reality Un, due, tre stalla condotto da Barbara D’Urso. Nel corso del tempo ha lavorato in diversi programmi tv. È stata una ballerina di Sarabanda dove ha lavorato dal 2001 al 2005. Poi è stata a I Raccomandati, I migliori anni, Paperissima, Buona Domenica e Questa Domenica. Tra i suoi lavori la si può ricordare come meteorina a Sky Meteo24. Non manca anche la partecipazione a un reality, nello specifico Un, due, tre stalla, andato in onda ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021)naufraga che sbarcherà su L’Isola dei Famosi nella puntata di giovedì 22 aprile Ex ballerina e influencer,nasce in Sicilia nel 1983. Inizia la sua carriera sul piccolo schermo nel 2001 come ballerina nel programma Sarabanda.lavora anche per Paperissima e per Sky Meteo24. Nel 2007 partecipa al reality Un, due, tre stalla condotto da Barbara D’Urso. Nel corso del tempo ha lavorato in diversi programmi tv. È stata una ballerina di Sarabanda dove ha lavorato dal 2001 al 2005. Poi è stata a I Raccomandati, I migliori anni, Paperissima, Buona Domenica e Questa Domenica. Tra i suoi lavori la si può ricordare come meteorina a Sky Meteo24. Non manca anche la partecipazione a un reality, nello specifico Un, due, tre stalla, andato in onda ...

