Superlega | UFFICIALE | il Manchester City rinuncia Il comunicato

Advertising

forumJuventus : Antitrust UE: '#SuperLega operazione legittima e commerciale' ? - forumJuventus : ?? #SuperLega, la Juve vola in borsa ?? Giornata chiusa a +18% ?? - Eurosport_IT : UFFICIALE ?? Con un comunicato ufficiale, il Manchester City comunica la propria volontà di lasciare la Superlega:… - calciomercatoit : ??#Superlega, doppio comunicato ufficiale a #Manchester: il #City si ritira dal torneo, #Woodward si dimette dalla d… - ninnibera : RT @sempreciro: Il pallone ufficiale della #SuperLega #SuperLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega UFFICIALE

Corriere dello Sport.it

Commenta per primo Continuano le sorprese per quanto riguarda la: il Manchester City ha infatti ufficializzato di aver iniziato le procedure per ritirarsi dalla nuova competizione, annunciata appena due giorni fa.... è arrivato il comunicatoche sancisce l'uscita di scena del club mancuniano. 'Il ...ufficialmente avviato le procedure per abbandonare il gruppo di sviluppo del piano per una nuova...Il Manchester City abbandona ufficialmente il progetto Superlega, Ceferin: Bentornati nella famiglia del calcio europeo.MILANO (20 aprile 2021) - La Superlega di calcio sta esplodendo a sole 36 ore dall’annuncio. Chelsea e Manchester City hanno già annunciato ufficialmente l'abbandono: Manchester United e Arsenal sono ...