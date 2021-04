Napoli, Sarri sempre più lontano: il Tottenham lo vuole per la Superlega (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Maurizio Sarri si allontana sempre più dalle voci che lo vedono al Napoli nella prossima stagione. Il Tottenham infatti, dopo aver esonerato Mourinho, avrebbe scelto proprio l’ex Juventus per iniziare nel migliore dei modi la Superlega. Intanto il Napoli di Aurelio De Laurentiis è alla continua ricerca di un sostituto di Gattuso nonostante gli ottimi risultati del tecnico. Il rapporto sembra ormai insanabile, anche se qualcuno crede che si possa ancora contare sull’allenatore calabrese. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Mauriziosi allontanapiù dalle voci che lo vedono alnella prossima stagione. Ilinfatti, dopo aver esonerato Mourinho, avrebbe scelto proprio l’ex Juventus per iniziare nel migliore dei modi la. Intanto ildi Aurelio De Laurentiis è alla continua ricerca di un sostituto di Gattuso nonostante gli ottimi risultati del tecnico. Il rapporto sembra ormai insanabile, anche se qualcuno crede che si possa ancora contare sull’allenatore calabrese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

calciotota_le : ?? Maurizio #Sarri, molto amato dai tifosi, non approderà in #Campania . Secondo quelle che sono le mie informazioni… - anteprima24 : ** #Napoli, Sarri sempre più lontano: il #Tottenham lo vuole per la Superlega ** - eleonora_trotta : RT @calciomercatoit: ??ULTIME - Pask927 : RT @calciomercatoit: ??ULTIME - Pask927 : RT @eleonora_trotta: Settimana importante ma non decisiva sul fronte panchine. Il #Tottenham tratta #Nagelsmann (prima scelta del Bayern) e… -